Fase 3: Intesa Sp sigla accordo per sostegno a settore cultura e spettacolo dal vivo (2)

(Adnkronos) – L'iniziativa, ha spiegato Andrea Cancellato, presidente di Federculture, "non è in contraddizione ma integra il Fondo nazionale per le imprese culturali garantito dallo Stato, inserito nel 'decreto rilancio'. Ci auguriamo che il giorno successivo alla conversione del decreto il Ministero adotti i necessari decreti attuativi affinché il Fondo sia immediatamente utilizzabile dalle imprese culturali e del terzo settore che ne hanno assoluta necessità”.

Francesco Maria Perrotta, delegato dell'Agis, ha sottolinea che "gli effetti che la crisi ha avuto sul settore dello spettacolo dal vivo sono sotto gli occhi di tutti. Non si tratta di una forma di intrattenimento che si è fermata, e probabilmente, nella sua forma piena, resterà ferma ancora per un po’, ma si tratta di un ulteriore pezzo di economia, non così insignificante vista la nostra tradizione, nonché di un pezzo importante di welfare che è venuto a mancare.

Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore ha detto che "la riduzione delle diseguaglianze tra persone e territori passa anche dall’accesso alle opportunità culturali e di socialità di tutte le persone, e particolarmente di quelle più fragili, nonché dalla valorizzazione dei territori più marginali. La creazione di un’offerta culturale di prossimità, la promozione dei siti culturali minori sono solo alcuni esempi delle iniziative che vengono realizzate dal mondo del Terzo settore sia associativo che imprenditoriale, da sempre in prima linea anche negli ambiti della cultura e dello spettacolo dal vivo".