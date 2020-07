Patrick Zaki rimane in carcere, detenzione rinnovata per 45 giorni

Roma, 13 lug. (Adnkronos/Aki) – ''Gli attivisti vicini a Patrick Zaki hanno reso nota la decisione del giudice: rinnovo della detenzione preventiva per 45 giorni. Una decisione assurda, atroce, arbitraria e crudele''. Lo ha scritto su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a proposito dello , arrestato al suo ritorno al Cairo il 7 febbraio scorso.

Oggi è il "158esimo giorno di prigionia per Patrick Zaki", sottolinea l'ong Eipr (Egyptian Initiative for Personal Rights) in un tweet diffuso prima dell'esito dell'ultima udienza con la notizia – diffusa da Amnesty – degli altri 45 giorni di detenzione preventiva. Udienza in cui, secondo l'Eipr, "dopo 157 giorni, la difesa ha presentato la richiesta di scarcerazione". "Attendiamo tutti il suo rilascio", aggiunge il tweet.