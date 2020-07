Ue: Conte, 'affronteremo criticità piano Michel, sì a criteri chiari, no uso arbitrario fondi'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "La proposta Michel è un buon punto di partenza, recepisce il livello di ambizione politica che questa proposta deve contenere. Ci sono criticità che affronteremo a partire da venerdì in Consiglio europeo. Io sono per criteri di spesa chiari, trasparenti, non stiamo chiedendo fondi per un uso arbitrario, sicuramente discrezionale ma non arbitrario, sono due concetti diversi".

Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Berlino.

"Noi stiamo già lavorando a un piano di rilancio, vogliamo sottoporlo all'approvazione dell'Europa come è giusto che sia e come per i fondi europei vogliamo ci sia un monitoraggio -accettiamo la sfida- sulla coerenza tra i programmi anticipati" e le risorse stanziate. Sulle "regole della governance io sono favorevole che sia coinvolto il Consiglio europeo, ma la fase attuativa non spetta al consiglio Ue" pronunciarsi, "non è un nostro compito.

Ma il monitoraggio deve esserci, è giusto si controlli per assicurare la qualità della spesa, su questo non voglio transigere".