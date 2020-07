Ue: Conte, 'essere all'altezza sfida, c'è recessione spinta'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Ho sempre sottolineato le difficoltà" di un negoziato "molto difficile", ma "ho sempre cercato, in modo ambizioso, di rappresentare il comune obiettivo" per una risposta "solida, forte, coordinata, all'altezza della crisi che stiamo vivendo, una crisi epocale, simmetrica e che ci coinvolge tutti e ci accomuna in questo destino di recessione, molto spinta come testimoniano" i dati al riguardo.

Lo rimarca il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Berlino.