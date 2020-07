Ue: Conte, 'leader mostrino consapevolezza di risposta tempestiva'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "I tempi sono importanti, una risposta adeguata non tempestiva diventa essa stessa inadeguata. Se non riusciamo a chiudere in questo scorcio d'estate che resta, rischiamo di trovarci in grande difficoltà. Non dobbiamo mai dimenticare che non ci confrontiamo solo in una logica di mercato unico, ma sullo scenario globale".

Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Berlino, rimarcando che sul negoziato "dobbiamo far sentire la nostra voce".

"Se lasciassimo correre questa crisi come si sta manifestando, in poco tempo avremmo distruzione del mercato unico, e questo non conviene a nessuno", ha rimarcato il premier, "in gioco ci sono interessi e valori comuni" perché "la frammentazione del mercato Ue sarebbe una distruzione di valori negativa per tutti".