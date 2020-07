Ue: Conte, 'passaggio importante a inizio presidenza tedesca, auguri Italia'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Io oggi chiudo il tour delle visite alle Capitali europee prima del Consiglio Europeo. E' un passaggio importante che coincide anche con l'inizio della presidenza tedesca del Consiglio Ue e ho formulato i migliori auguri ad Angela da parte dell'Italia per una presidenza che coincide con un momento storico di estrema importanza, non solo per l'Italia, per la Germania ma per l'Europa intera".

Così il premier Giuseppe Conte, esordendo in conferenza stampa a Berlino al fianco della cancelliera Angela Merkel.