Fase3: Crimi, 'proroga emergenza scelta giusta, Salvini irresponsabile'**

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La scelta del Governo di prorogare le misure contro la diffusione del Coronavirus è una decisione giusta, sacrosanta, ineccepibile. L'emergenza non è finita e dobbiamo continuare a lavorare con il massimo impegno, prestando attenzione alle prescrizioni che tutelano la salute pubblica e mantenendoci vigili e pronti ad intervenire".

Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

"Oggi in aula lo ha ribadito anche Danilo Toninelli. Vi invito ad ascoltare il suo intervento, che fa chiarezza nel mare di fake news quotidiane rilanciate da quegli irresponsabili che perfino in piena pandemia hanno sempre pensato a loro stessi e mai al bene comune. Irresponsabili come Matteo Salvini, che proprio oggi ha sparato l'ennesima menzogna, arrivando ad affermare che l'emergenza Covid sarebbe "finita".

Di produrre bufale, invece, lui non finisce mai", conclude Crimi.