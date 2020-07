Manageritalia E.Romagna: 'Guardare a riduzione diseguaglianze sociali'

Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) – "Come manager per mestiere gestiamo processi e creiamo gli elementi di convergenza verso la riduzione delle diseguaglianze sociali". Lo ha detto il vice presidente di Manageritalia Emilia Romagna, Mirko Rubini, intervenendo al webinar 'La sostenibilità economica è sociale', organizzato da Prioritalia in collaborazione con Manageritalia, sul ruolo dei manager nei prossimi mesi di post-Covid.