Aspi: avvio negoziato Cdp con Benetton entro 27 luglio

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il governo ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti di avviare il negoziato per l'ingresso nell'assetto azionario di Aspi entro e non oltre il 27 luglio. Tempi strettissimi, dunque, per iniziare a disegnare e definire la 'diluizione' delle quote di Benetton in Autostrade per l'Italia.