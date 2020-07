Aspi: braccio di ferro con governo su articolo milleproroghe e taglio tariffe (2)

(Adnkronos) – Sui pedaggi il braccio di ferro verte tutto sull'entità, che soprattutto i 5 Stelle puntano a trasformare in una sforbiciata netta, nettissima. Mentre sull'articolo 35 del Milleproroghe si discute anche sulle fattispecie che, in futuro, dovrebbero far scattare eventuali revoche, nonché sull'organo chiamato a giudicare la sottrazione della concessione in caso di dolo.