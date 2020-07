Aspi: Conte, 'azienda accetti anche condizioni accordo transattivo o niente'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte -impegnato in una riunione ristretta con i ministri Gualtieri e De Micheli – sarebbe irremovibile sulla nuova proposta appena pervenuta da Aspi: il presidente del Consiglio ritiene che Aspi debba pronunciarsi e accettare anche le condizioni dell'accordo transattivo che, per come poste dall'azienda, erano state giudicate dal governo nei giorni scorsi inaccettabili e che Aspi non ha ancora accettato di modificare.