Aspi: Crimi, 'risultato straordinario possibile solo grazie a M5S'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "I Benetton escono da Autostrade per l’Italia ed entra lo Stato: quel che andava fatto è stato fatto. Le istituzioni hanno esercitato fino in fondo il loro ruolo, affinché l'interesse pubblico prevalesse sul privato. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, reso possibile solo grazie alla incrollabile determinazione del MoVimento 5 Stelle, che inizialmente qualcuno considerava 'follia'".

Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

"Era una battaglia da molti ritenuta impossibile che abbiamo combattuto senza sosta, senza mai darci per vinti. Il pensiero oggi più che mai va alle 43 vittime del Ponte Morandi e ai loro familiari. Un ringraziamento sincero a chi, come Danilo Toninelli, in questa battaglia si è speso anima e corpo", conclude Crimi.