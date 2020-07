Aspi: duro confronto, per Conte non negoziabile revisione clausole su inadempimenti

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Dal duro confronto in corso a Palazzo Chigi sul dossier Aspi emerge che un altro punto che il premier Giuseppe Conte e i ministri ritengono “non negoziabile” è la revisione delle clausole della concessione sull’inadempimento. Per il presidente del Consiglio “devono essere equilibrate e in linea con i principi generali” con la conseguenza – ha rimarcato Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della discussione – “che deve essere consentito, per il futuro, lo scioglimento del contratto per grave inadempimento del concessionario salvo indennizzo limitato ai soli investimenti non ammortizzati”.