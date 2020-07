Aspi: fonti, governo attende nuova proposta per scongiurare revoca

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Si attende una nuova proposta per chiudere il dossier Aspi e non procedere con la revoca delle concessioni autostradali. Lo dicono all'Adnkronos autorevoli fonti di governo. "Negli ultimi giorni il governo ha ritenuto insufficiente ben tre proposte pervenute da Aspi a fini transattivi – viene rimarcato – La terza è arrivata questa notte a Cdm ormai in corso.

Ma il premier Giuseppe Conte e i ministri non hanno ritenuto soddisfacente neppure quest’ultima ed è per questo che si attende una nuova proposta che possa scongiurare la revoca".