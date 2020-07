Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Il 14 agosto 2018, a Genova, con il crollo del viadotto Morandi che ha spezzato la vita di 43 persone, era caduto l’onore dello Stato italiano. Stanotte, abbiamo riaffermato l’interesse pubblico e il diritto contro i privilegi, perché così fa uno Stato degno di questo nome".

Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano in un post su Facebook sulla vicenda Autostrade per l'Italia.