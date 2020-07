Delfanti (Rse): "Efficienza energetica per competitività industriale e sostenibilità"

Roma, 15 lug. – (Adnkronos) – “I programmi di ricerca di Rse supportano le istituzioni nella pianificazione energetica, a partire dalla costruzione degli scenari alla base del Pniec, il Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima e l’efficienza energetica, mirata alla competitività industriale, rappresenta una chiave di volta della sostenibilità", così Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse – Ricerca del Sistema Energetico, in occasione dell’incontro “Energia per innovare il futuro.

Imprese sostenibili e smart: le nuove strategie di efficienza energetica per la ripresa all’insegna del Piano Transizione 4.0”.

In occasione dell'incontro è stato presentato l’accordo firmato tra l’azienda biofarmaceutica AbbVie e Rse (Ricerca del Sistema Energetico, ente di ricerca pubblico del gruppo Gse) che punta alla sinergia tra ricerca e impresa. "Oggi presentiamo un accordo di collaborazione con una realtà industriale importante, con lo spirito di creare una sinergia e un dialogo, per promuovere lo sviluppo industriale nella consapevolezza che sarà vero sviluppo solo se raggiungerà l’obiettivo di sostenibilità che l’Italia e l’Europa si sono date per i prossimi anni”, spiega.

"Sono fermamente convinto che per fare bene il nostro lavoro serve un contatto costante con le realtà industriali", sottolinea Delfanti ricordando che "quello dell'efficienza energetica nel nostro Paese è uno dei punti più complicati del Pniec. Solo conoscendo in profondità questa realtà riusciamo a far bene il nostro lavoro".