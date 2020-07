Fase 3: Conte, 'sforzo corale per rilancio di ampio respiro'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – L'attuale "acuta sofferenza economica e sociale può e deve" essere affrontata con uno "sforzo corale di tutte le sue componenti per un percorso di rilancio di ampio respiro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera in vista del prossimo Consiglio Ue.

"Come ha detto Ursula von der Leyen, l'Italia in molti momenti ha sorpreso il mondo, e oggi l'Ue ha bisogno di una Italia più forte", ha rimarcato.