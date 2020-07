Fase 3: Gruppo internazionale investirà 'per destagionalizzare turismo Eolie'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – Il gruppo internazionale GMB financial Spa avente sede a Milano, e che si occupa di progetti anche nel campo della sicurezza e del turismo, "porterà avanti un importante investimento di diverse centinaia di migliaia di euro alle Eolie e in Sicilia".

"E' nostra intenzione investire in Sicilia – riferisce il direttore generale di GMB financial, Giovanni Maria Bonci – stamani a Messina, annunciando che a partire dai primi di Settembre metterà in moto tutta una serie di operazioni finanziarie nel comparto turistico per aiutare il rilancio della Sicilia post Coronavirus. L'azienda che fa parte del gruppo GEI Holding Spa, sta ponendo la sua attenzione sulle Isole Eolie.

"L'obiettivo in questo caso – ha aggiunto Bonci – è quello di promuovere il turismo invernale rivolgendosi a quella fascia di turisti per i quali il clima delle Eolie anche nelle giornate autunnali ed invernali, è sempre temperato o comunque di gran lunga più caldo di quello dei loro paesi di origine in ugual periodo".

"Alle isole Eolie – ha precisato il Direttore Generale di GMB financial Spa – stiamo creando una sinergia con le Amministrazioni comunali, per sviluppare un percorso enogastronomico, turistico e culturale che valorizzi i prodotti tipici locali, le attività agricole, la bellezza del territorio anche attraverso la promozione di eventi culturali di rilievo: queste ultime affidate alla Direzione artistica del Regista Eros Salonia". "Inoltre- prosegue Bonci – investiremo in Sicilia sulla vigilanza privata, una parte essenziale della protezione pubblica, un settore in continua crescita e sviluppo per i servizi di sicurezza che sono sempre più necessari e di utilità sia nel pubblico che nel privato".