Mafia: 'deportati Auschwitz fortunati a essere uccisi', scoppia la bufera social su Aiello (M5S) (2)

(Adnkronos) – Mentre Valeria scrive: "Ma che chieda scusa alle vittime e ai parenti dell‘Olocausto e la smettesse con questo vittimismo becero , queste cose non spronano alla denuncia anzi li terrorizza , questa è fare antimafia? Questo è fare pagliacciate e buffonate".

Poco fa è intervenuta sui social la stessa parlamentare che scrive: "Ci tengo moltissimo a chiarire la mia posizione in merito ad un intervento di questi giorni.

Evidentemente il mio dire è stato oggetto di polemica per aver paragonato i testimoni di giustizia agli ebrei deportati ad Auschwitz – spiega -Chiedo scusa ai familiari delle vittime dell'olocausto, non era assolutamente mia intenzione ferire la memoria di nessuno".

"Volevo semplicemente manifestare la condizione che noi testimoni siamo costretti a vivere per via di uno Stato praticamente assente: ci sentiamo chiamati a morire tutti i giorni -aggiunge -Rischiamo di subire da un momento all'altro un attacco mortale da parte di tutte quelle persone che ci vedono come “nemici”, mentre lo Stato rimane inerte a guardare tutto quello che ci capita senza prendere provvedimento alcuno".

"Non sono mai stata antisemita o razzista, ho sempre lottato per una categoria – quella dei testimoni e quella dei collaboratori – che è debole e inascoltata", conclude Aiello.