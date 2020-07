Parlamento: slitta rinnovo commissioni ma si lavora per chiudere in settimana**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Si tratta ancora per cercare un'intesa di maggioranza sul rinnovo dei vertici delle commissioni parlamentari. Slitta il voto previsto per oggi ma si lavora per chiudere nell'arco di qualche giorno -"manca qualche tassello", viene spiegato, comunque si punta a chiudere entro la settimana.