Sicilia: Samonà, 'Pronto a collaborare con neo assessore Palermo, non replico a Orlando'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – "Personalmente nutro profonda stima nei confronti del professor Mario zito, con cui l'assessorato regionale dei beni culturali è pronto a collaborare su progetti concreti. Non replico alle affermazioni di Orlando, che da tempo ha lasciato Palermo in balia di un evidente vuoto amministrativo.

E d'altronde, non per caso è all'ultimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci italiani". Lo ha detto all'Adnkronos l'assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia Alberto Samonà replicando a distanza al sindaco di Palermo Leoluca Orlando che oggi, durante la presentazione del nuovo assessore alla Cultura di Palermo Mario Zito, ha annunciato di non volere sedere mai "a un tavolo con Samonà" perché "non ha mai chiesto scusa per le sue posizioni su nazismo e fascismo".