Ue: Conte, 'no a conservazione anacronistici privilegi'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Sul Quadro finanziario pluriennale "non c'è spazio per illudersi di vivere in tempi ordinari: non ci sono le condizioni per negoziare per settimane, mesi, su singoli aspetti" e "attenti solo alle convenienze nazionali e ad anacronistici privilegi.

Noi, continueremo a tutelare le nostre priorità, i progetti di coesione e la politica agricola comune". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.