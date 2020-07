E-Commerce: studio PayPlug, in Ue 1 consumatore su 2 usa smartphone (2)

(Adnkronos) – Gli acquisti da mobile, segnala ancora lo studio di PayPlug, l'hanno fatta da padrona anche nel periodo di lockdown: si è appurato che lo shopping online via mobile non è legato soltanto allo stare fuori casa, poiché le percentuali di acquisto da smartphone o tablet pre, durante e post lockdown, mostrano un uso costante di questi strumenti anche in un periodo che ha visto una maggiore presenza tra le mura domestiche.

PayPlug ha inoltre registrato durante la chiusura totale a causa della pandemia "un interessante aumento di transazioni su mobile effettuate tramite la Richiesta di Pagamento, la funzione che permette ai commercianti di gestire più facilmente gli ordini effettuati via telefono, inviando al cliente una mail o un sms con un link per reindirizzarlo ad una pagina di pagamento PayPlug, 100% sicura, per finalizzare la transazione".

Dall’inizio dell’anno, il 42% delle Richieste di Pagamento si è concretizzato attraverso pagamento tramite mobile, registrando un +40% durante il periodo di lockdown, quando è stata utilizzata da 1 commerciante su 3.

"In questo modo infatti -osservano infine gli analisti- i negozi di prossimità hanno potuto farsi pagare a distanza, in sicurezza e in anticipo, limitando il rischio di dover acquistare prima la merce all'ingrosso o far fronte alla necessità di disporre di grande liquidità per pagare i fornitori, ancor prima di aver incassato gli ordini".