Liguria: Fico post Sansa candidato, 'grazie Crimi per prezioso lavoro'**

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare il capo politico Vito Crimi e tutti i nostri portavoce in Liguria per il prezioso lavoro fatto". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico, rilanciando il post sul blog delle Stelle che ufficializza la candidatura di Ferruccio Sansa in Liguria anche per il M5S.