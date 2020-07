Maltempo: Vigili fuoco Palermo, 'ultimate operazioni, non sono stati rinvenuti corpi'

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – Le squadre dei Vigili del fuoco di Palermo impegnate nel sottopasso di Viale Leonardo da Vinci a seguito dell’emergenza idrogeologica di mercoledì "stanno ultimato le operazioni di soccorso con lo svuotamento del sottopasso dalle acque di pioggia.

In esito alle operazioni di svuotamento si rende noto che non è stato rinvenuto nessun corpo, né ulteriori vetture coinvolte", si legge in una nota.

L’attività del Comando Vigili del fuoco "prosegue comunque per fronteggiare richieste di verifiche di stabilità di edifici o parti di essi coinvolti nell’eccezionale ondata di pioggia". Sono inoltre in corso numerosi interventi per intonaci pericolanti e prosciugamenti.

Per fronteggiare l’emergenza sono già stati effettuati complessivamente "oltre 150 interventi di soccorso tecnico urgente con il raddoppio dei turni di servizio del personale operativo del Comando e con il contributo di Sezioni Operative VV.F.

in allestimento alluvionale, provenienti dai altri Comandi della regione (Messina, Enna, Trapani e Caltanissetta)".