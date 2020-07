Nonni e anziani in difficoltà, in arrivo 2mila box solidali

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Offrire un gesto concreto di solidarietà e vicinanza ai nonni e agli anziani italiani in difficoltà. E' questo l'obiettivo di 'Consegniamo un sorriso', l'iniziativa di Senior Italia Federanziani e Unilever. Unilever preparerà e consegnerà in tutta Italia duemila box-regalo con prodotti di uso quotidiano, dai generi alimentari a quelli per l’igiene e la disinfezione personale e della casa, mentre i centri sociali per anziani aderenti alla Federazione funzioneranno come luoghi di smistamento, con i coordinatori che permetteranno di rilevare e segnalare le situazioni di maggiore criticità sul territorio.

I senior, dunque, si faranno protagonisti dell’azione solidale verso i loro stessi coetanei: un esempio di welfare comunitario che può rappresentare un nuovo modello partecipativo e solidale di sviluppo. Saranno infatti proprio loro, all’interno dei centri, a smistare le box e a consegnarle ai nuclei familiari senior più bisognosi.

L’iniziativa 'Consegniamo un sorriso' rappresenterà anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche, l’isolamento e l’importanza di un supporto psicologico a molti over 65, soprattutto in questa fase storica.

Infatti, le maggiori difficoltà di connessione con le reti informali costituite dalle amicizie, dal vicinato e dai centri anziani può minare ancor di più il senso di sicurezza e la salute degli anziani, già messa a rischio da un virus che li vede più vulnerabili delle altre fasce di popolazione.

"Parte fondamentale della nostra azione è integrare la solidarietà materiale in un’azione più ampia, volta a contrastare quella solitudine degli anziani che, come recentemente sottolineato da Papa Francesco, è il dramma dei nostri tempi.

Attraverso la nostra iniziativa infatti vogliamo sottolineare l’importanza delle reti solidali" dichiara Roberto Messina, presidente di Senior Italia FederAnziani.

"I servizi e il supporto che possono essere offerti dal volontariato e dalle associazioni, col prezioso aiuto delle imprese, sono tanto più importanti in una fase come quella che stiamo attraversando. La solidarietà diffusa che tanta parte ha avuto nel supportare le persone in difficoltà sin dall’inizio della pandemia contribuisce a restituire il senso d’unione di una collettività capace e desiderosa di attivarsi per ripartire, insieme, da gesti concreti" conclude Messina.

“Unilever è stata vicina all’Italia e ha cercato di dare il massimo contributo sin dai primi momenti dell’emergenza con donazioni economiche e di prodotti alla Croce Rossa Italiana, ad ospedali e a strutture sanitarie. Tuttavia, il nostro impegno e supporto al Paese in cui viviamo e operiamo da più di 50 anni continua anche oltre la prima fase di emergenza" commenta Fulvio Guarneri, presidente di Unilever Italia commentando l’iniziativa.

"Particolare attenzione la vogliamo riservare alle fasce di popolazione senior e più fragili: lo facciamo portando nelle loro case i prodotti di cui possono aver bisogno nella loro vita quotidiana, dal cibo ai prodotti per la disinfezione e, ancora più importante, un sorriso e un momento di compagnia attraverso la preziosa opera di solidarietà svolta dai volontari di Senior Italia, di cui siamo orgogliosi partner in questa iniziativa” conclude Guarneri.