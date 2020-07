Palermo: Ficola nuovo direttore conservatorio 'Scarlatti'

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – Daniele Ficola è il nuovo direttore del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. E’ stato eletto a seguito di una votazione che l’ha visto unico candidato. Il suo incarico avrà inizio da novembre col nuovo anno accademico. Docente di storia della musica presso il Conservatorio dal 1986, è stato componente del Consiglio accademico del medesimo Istituto dal 2006 al 2011, direttore per due mandati consecutivi dal 2011 al 2017 e di nuovo consigliere accademico.

"Felice di ritornare a ricoprire l'incarico di direzione”, ha dichiarato Ficola. “Sono grato all'attuale direttore Gregorio Bertolino, al quale mi lega un antico sodalizio professionale all'interno del Conservatorio, per il lavoro da lui svolto in questi ultimi anni e soprattutto nell'ultimo difficilissimo periodo a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Cercherò, come ho sempre fatto, di contribuire a rendere sempre più riconoscibile e presente sul territorio l'attività del nostro Conservatorio, a partire da una didattica sempre più aggiornata nei confronti delle nuove istanze professionali".

Daniele Ficola è componente di diverse commissioni in seno al Ministero dell'Università e Ricerca, tra le quali la Commissione Afam sugli ordinamenti didattici e il Comitato di gestione delle Orchestre nazionali dei Conservatori. Attualmente, è componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo e presidente dell'Associazione Amici del Teatro Massimo. La sua formazione musicologica presso l'Istituto di Storia della musica dell'Università di Palermo lo ha portato ad occuparsi soprattutto di studi sulla musica rinascimentale e barocca con numerose pubblicazioni di respiro nazionale ed internazionale.

Ha iniziato da giovanissimo lo studio del pianoforte per poi dedicarsi alla prassi esecutiva della musica antica studiando flauto dolce, strumento con il quale ha partecipato a centinaia di concerti con diversi ensemble specializzati