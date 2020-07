Francia, brucia la cattedrale di Nantes

Parigi, 18 lug. (Adnkronos) – Un violento incendio sta divampando all'interno della cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes. Secondo quanto riporta il sito di Le Parisien, che pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, le fiamme si sarebbero sviluppate verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme.

L'incendio è stato circoscritto in qualche ora. Lo ha dichiarato in un punto stampa il direttore dipartimentale dei vigili del fuoco di Nantes, Laurent Ferlay, precisando che "non è uno scenario come quello di Notre Dame", riferendosi al terribile incendio che oltre un anno fa ha distrutto parte della cattedrale di Parigi. I danni principali sono stati riportati dal grande organo della cattedrale che è stato "interamente distrutto", mentre anche la piattaforma dove poggiava viene definita "instabile" dal capo dei pompieri, secondo quanto riporta il sito di Le Parisien.

Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese hanno mostrato come dal rosone della cattedrale gotica divampassero le fiamme all'interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero.

La cattedrale è stata già parzialmente distrutta da un incendio nel 1972, provocato da un incidente durante dei lavori di riparazione.

Al momento non è ancora nota la causa dell'incendio di oggii, si legge sul sito del giornale locale Ouest France.

Dopo il precedente incendio, sono stati necessari 13 anni per il restauro e la cattedrale di Nantes venne riaperta ai fedeli nel 1985.

"Che tristezza vedere la storia che oggi si ripete" ha twittato il deputato della regione, ed ex ministro, Francois de Rugy, esprimendo la sua solidarietà alla diocesi ed il sostegno al lavoro dei vigili del fuoco che "stanno combattendo con le fiamme per limitare i danni".

Nel 2015, sempre a Nantes, un incendio ha distrutto i tre quarti di un altro edificio religioso, la basilica di Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien.