Sicilia: Provenzano, 'M5S deve fare una scelta'**

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) – "Bisogna chiedere una svolta e una scelta al M5S in Sicilia". E' l'appello lanciato da Morgantina dal ministro del Sud Peppe Provenzano durante il congresso regionale del partito. "C'è una destra e c'è una sinistra e su questo bisogna organizzare l'alternativa in Sicilia e non solo in Sicilia", dice.