Borsellino: Barbagallo, 'Musumeci attacca regionali per sviare attenzione da fallimenti'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – “Ieri la caccia ai migranti invasori tanto cara al suo amico e alleato Salvini. Oggi nel mirino ci sono i dipendenti regionali, accusati di grattarsi la pancia anziché lavorare. C'è da chiedersi domani a chi toccherà essere preso di mira pur di sviare l'attenzione dai fallimenti del suo governo".

Lo dice Anthony Barbagallo segretario regionale del PD a proposito delle accuse ai dipendenti regionali lanciate dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Fondi europei bloccati, imprese e attività produttive in difficoltà, sanità allo stremo, sistema rifiuti impantanato: dopo quasi tre anni di governo fallimentare, Musumeci continua a sparare nel mucchio per distrarre l'opinione pubblica con temi populisti tentando di raccogliere qualche titolo di giornale e qualche like sui social. Questa volta volta se la prende con i dipendenti regionali, vediamo domani a chi toccherà".