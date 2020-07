Borsellino: Cirielli (FdI), 'eroe moderno della nostra Patria'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Ventotto anni fa veniva ucciso dalla Mafia, insieme agli agenti della scorta, il magistrato Paolo Borsellino, eroe moderno della nostra Patria. Loro ci hanno insegnato che Servire la Patria anche a costo della vita è un valore di cui esserne fieri.

Per questo, non bisogna spegnere il ricordo e tramandare alle nuove generazioni il coraggio di chi ha creduto in una Nazione libera e sicura”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

"Lo Stato italiano – aggiunge – non deve indietreggiare nella sua lotta contro le organizzazioni criminali evitando cattivi esempi come le recenti scarcerazioni di decine e decine di boss durante l’emergenza sanitaria e il diffondersi di una cultura mafiosa e correttiva all’interno di talune correnti della Magistratura, che si sono mosse con la stessa logica e cultura della sopraffazione grazie al vincolo associativo, omertoso e intimidativo.

Combattere la cultura mafiosa – conclude Cirielli – è anche oggi la strada per essere dei veri patrioti e garantire l’affermazione della legalità e dei valori di giustizia, libertà e democrazia che Borsellino e il suo sacrificio ci hanno insegnato ”