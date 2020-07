Borsellino: Provenzano, 'io qui per prima volta in veste istituzionale, venivo da cittadino'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – "Sono qui per la prima volta in veste istituzionale, ma venivo sempre da cittadino, da quando ero piccolo, per ricordare il giudice Paolo Borsellino". Sono le parole del ministro del Sud Giuseppe Provenzano, arrivato in via D'Amelio, per commemorare il giudice Borsellino e gli agenti di scorta nel 28esimo anno dalla strage.

Ad accoglierlo il Prefetto Giuseppe Forlani e il sindaco Leoluca Orlando.