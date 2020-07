Fisco: Fi, 'governo inqualificabile, ora norma per proroga ex post'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Nell’anno della pandemia e del lockdown il governo si è rifiutato di concedere quella proroga al 30 settembre dei versamenti dei saldi e primi acconti Irpef e Ires, per le piccole imprese e le partite Iva individuali, che in passato, compreso l’anno scorso, è stata concessa.

Si tratta di un comportamento inqualificabile, perché denota la più totale mancanza di rispetto nei confronti dei contribuenti e dei loro commercialisti, ma anche irresponsabile, perché trasmette il messaggio che lo Stato è talmente in difficoltà da non essere in grado di fare nemmeno cose che ha già fatto in anni normali a fronte di disagi molto minori per contribuenti e commercialisti". Lo affermano, in una nota congiunta, Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, e Giorgio Mulè, deputato e capo Dipartimenti del movimento azzurro.

"Forza Italia chiede al Governo di comunicare già nella giornata di domani l’impegno politico a inserire, nel primo provvedimento utile, una norma di 'proroga ex post' che escluda sanzioni per le piccole imprese e le partite Iva individuali che verseranno entro il 30 settembre. Non esiste al mondo che lo stesso Governo che tergiversa sulla utilità del MES racconti che non ha la liquidità per fare una cosa tutt’altro che straordinaria.Si prendono in giro i cittadini e si mandano segnali pessimi ai mercati, nel perfetto stile “dilettanti allo sbaraglio” che ha caratterizzato questi mesi".