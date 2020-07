Lombardia: Toninelli, 'Salvini dia spiegazioni invece di attaccare tutti'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Salvini, a parte le minacce, sulle indagini in corso che riguarderebbero anche la Lega tace. Quantomeno ora capiamo come mai in queste ore attacca in modo sguaiato la nostra ministra Azzolina che sta lavorando per riportare i nostri ragazzi in classe a settembre, e la viceministra Castelli.

Salvini cerca disperatamente di distogliere l’attenzione mentre continuano a emergere particolari agghiaccianti sull’indagine che vede coinvolti anche tre commercialisti vicini alla Lega. Ma anziché vaneggiare, non sarebbe meglio spiegare agli italiani?”. Così, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.