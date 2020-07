Roma: Salvini su incendio campo rom, 'cosa aspetta Raggi a sgomberare?'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Cos’altro deve aspettare la Raggi per sgomberare questo centro di criminalità?". Lo chiede in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini, postando un video del vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio vicino al campo Rom di via Candoni, alla periferia di Roma.