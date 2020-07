Stromboli: sindaco Lipari, 'sull'isola tanta paura come un anno fa ma tutto sotto controllo'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – "Ci sono stati momenti di paura, certo, soprattutto dopo quanto accaduto un anno fa" con la morte di un escursionista "ma è tutto sotto controllo, Non si sono registrati danni né a persone né a cose, per fortuna".

A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che ha competenza sull'isola di Stromboli, dopo i due boati che hanno svegliato gli abitanti e i turisti sull'isola delle Eolie.

"Queste esplosioni – spiega il sindaco che è sta raggiungendo Stromboli – non sono come quelle dellos corso anni, ecco perché non hanno suonato le sirene. Perché non è motivo di pericolo particolare ma in ogni caso si è attivata la struttura. Infatti, sto andando a Stromboli per questo".

Il sindaco ha già sentito la Prefettura e la Protezione vivile. Ma ripete: "E' tutto sotto controllo".