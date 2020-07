Ue: Tajani, 'per rilanciare economia serve Europa coraggiosa e ambiziosa'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Per rilanciare l’economia serve un’Europa coraggiosa e ambiziosa. L’Italia non accetti compromessi al ribasso. L’Olanda rinunci al suo egoismo che rischia di far pagare, con la riapertura dei mercati, a tutti i risparmiatori". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani.