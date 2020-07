Milano: Polidori (Fi), 'per Muro bambole riparare danno, non bastano scuse'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Apprendiamo che il Muro delle bambole a Milano è stato danneggiato dalle fiamme. Al dolore si aggiunge lo sdegno nei confronti dell’accaduto, che potrebbe essere stato determinato da un evento doloso. Desideriamo rivolgere la nostra vicinanza alla collega Giusy Versace, a Joe Squillo ed a Francesca Carollo, fondatrici della onlus che porta lo stesso nome dell’installazione deturpata".

Lo afferma Catia Polidori, deputata di Fi e coordinatrice di Azzurro donna.

"L’opera -aggiunge- è non solo preziosa in quanto tale ma anche perché rappresenta le numerose vittime di femminicidio e nasce per sensibilizzare la popolazione tutta su una ferita aperta, che non riguarda solo le donne, ma l’intero corpo sociale. Auspichiamo che, qualora fossero accertate delle responsabilità, gli autori, non solo si scusino pubblicamente, ma si adoperino per riparare i danni”.