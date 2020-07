Scuola: Azzolina visita istituto a Milano, presidio di protesta (2)

(Adnkronos) – La ministra ha scelto la scuola di via Quarenghi per la sua visita 'milanese' perché, nonostante si trovi in periferia, è un istituto che attrae studenti e bambini dal centro, in quanto, spiega la preside Milena Piscozzo, "ha fatto del rinnovamento metodologico il suo cardine".

L'istituto onnicomprensivo Riccardo Massa, in più è uno delle scuole primarie e secondarie già pronte per partire a settembre, con tanto di kit da campeggio.

"Abbiamo riorganizzato l’attività – sottolinea la preside – strutturando le aule in base alle disposizioni del comitato tecnico scientifico e in più utilizzando tutti gli spazi che abbiamo disposizione. Ho predisposto l’acquisto di kit da campeggio con sedute e tavolini per creare in ogni plesso almeno due aule all’esterno con dei tendoni per coprirle".

In questo modo, "anche a ottobre si potranno utilizzare gli spazi all’aperto", un'idea rivolta soprattutto ai bambini più piccoli, "che così possono usare tutto lo spazio a loro disposizione".