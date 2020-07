Alitalia: Gelmini, 'basta slogan, salvare e rilanciare compagnia'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Su Alitalia appare palese come Patuanelli non abbia un piano per la newco. Come fa il titolare del Mise ad assicurare zero esuberi? Perché il governo non coinvolge il Parlamento? Non è più tempo di slogan. La compagnia di bandiera va salvata ma anche rilanciata con intelligenza".

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.