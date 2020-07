Coronavirus, altri 15 morti e 129 nuovi casi

(Adnkronos) – Altri 15 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 35.073 secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I nuovi casi registrati sono 129. Il numero complessivo dei positivi è 12.248, in calo di 156 unità rispetto a ieri.

Sono 269 i guariti che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.431.