Coronavirus: in Lombardia zero casi a Como e Lecco, 3 a Milano città

Milano, 21 lug. (Adnkronos) – I 34 nuovi casi di Covid19 in Lombardia sono per lo più in provincia di Milano, con nove casi di cui tre in città. A Bergamo sono sei i nuovi positivi, a Brescia sette. Zero casi a Como e Lecco, due a Cremona.

C'è un solo nuovo caso a Lodi, Mantova e Varese, due a Monza e Pavia, tre a Sondrio.