Famiglia: Gelmini, 'bene assegno unico ma serviva norma subito operativa'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Ad un anno di distanza dall’avvio dell’esame del provvedimento in commissione, l’Aula della Camera ha approvato l’assegno unico per i figli. È una misura indispensabile per contrastare il drammatico fenomeno della denatalità e per assicurare un valido aiuto alle famiglie: per questo motivo non abbiamo fatto mancare il nostro appoggio, nonostante le criticità che abbiamo rilevato nel corso della discussione.

È purtroppo una legge delega, senza certezze né di tempi né di stanziamenti: avremmo voluto una norma immediatamente operativa, inserita in un contesto più ampio, come è nelle molte proposte depositate da Forza Italia sul welfare per la famiglia e per l’infanzia, sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne, sulla dotazione di asili e scuole". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Il family act, purtroppo, è ancora soltanto un titolo, ma il nostro ‘sì’ -aggiunge- serve a ribadire che su questi temi non siamo secondi a nessuno e che continueremo a incalzare maggioranza e governo, per una vera svolta sulle politiche per la famiglia”.