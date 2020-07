Famiglia: Lepri, 'con assegno unico vicini a modelli europei'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “La Camera approva la legge sull’assegno unico per i figli. Oggi abbiamo compiuto il primo, ma decisivo, passo. Non abbiamo finito, perché servono ancora il voto al Senato e i decreti legislativi. E serviranno ulteriori fondi, anche grazie alle risorse ottenute in Europa.

Ma senza la cornice, cioè le fondamenta legislative che oggi abbiamo costruito, ogni ulteriore passo sarebbe stato impossibile”. Lo afferma Stefano Lepri, deputato del Pd e relatore della legge.

“Con questa riforma –aggiunge- ci avviciniamo ai migliori modelli europei. L’Italia infatti è l’unico tra i grandi Paesi a non avere ancora una misura semplice e universalistica per i figli a carico. Unificare le troppe, complicate e inique misure oggi previste. Semplificarle e renderle per tutti.

Garantire continuità nell’erogazione e potenziarne gli importi. Questi obiettivi, da oggi, sono finalmente più vicini”.