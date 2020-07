Famiglia: Lorefice (M5S), 'assegno unico misura storica'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "La Camera dei deputati ha appena approvato una misura di importanza storica per il welfare di questo Paese. Grazie all’assegno unico universale rimettiamo le famiglie al centro delle politiche dell’Italia". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook Marialucia Lorefice, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Affari sociali della Camera.

"In questo provvedimento -aggiunge- confermiamo la nostra attenzione per la disabilità, prevedendo un assegno maggiorato per i figli con disabilità, per tutto il tempo in cui saranno a carico dei genitori. Sostenendo le famiglie, contribuiamo anche ad incentivare la natalità: un obiettivo tutt’altro che secondario se consideriamo il drammatico trend negativo degli ultimi anni. Ora manca l’approvazione al Senato e l’intervento del governo che definirà i dettagli dell’assegno, ma abbiamo già segnato la strada che ci condurrà a breve verso un grande traguardo, una riforma sociale che il Paese attendeva da tempo".