Fase 3: Msc Crociere, 'pronti a ripartire in sicurezza, settore volano economia'

Milano, 21 lug. (Adnkronos) – Msc Crociere è pronta a ripartire. "Attendiamo solo l’autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve", afferma in una nota Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, spiegando che il gruppo "ha lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi".

Protocollo "già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico che recepisce le normative Europee degli Ue Healthy Gateways ma che assieme al nostro team di esperti internazionali abbiamo arricchito e potenziato".

Per questo, "siamo dunque pronti per ripartire in sicurezza e ad armare due navi, un’operazione complessa, che comporta richiamare migliaia di persone e, voglio sottolinearlo, questa estate sulle nostre navi lavoreranno oltre 1000 marittimi italiani". Il settore è un volano per l'economia del Paese.

"L’arrivo delle navi nei porti italiani, e dei turisti, attiva un volano importante per l’economia di fornitura correlata che va dal lavoro portuale agli approvvigionamenti di cibi e altre materie prime dal territorio fino ad arrivare a tutto l’indotto legato al turismo", fa notare Massa. "La crocieristica – dice – è un settore che pesa per circa il 3% del Pil nazionale, muove un fatturato di 45 miliardi di euro e occupa oltre 120mila addetti.

Siamo uno dei comparti che maggiormente contribuiscono alla creazione di valore e di lavoro in Italia, siamo pronti a continuare a dare il nostro contributo in maniera concreta, sicura e sostenibile”.