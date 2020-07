Fase 3: Tajani, 'si esce da crisi sostenendo Italia che produce, rinviare scadenze fiscali'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Dalla drammatica crisi causata della pandemia da Covid-19 se ne esce soltanto sostenendo l’Italia che produce. Proprio per questo abbiamo fatto approvare due emendamenti al Dl Rilancio, tra i pochissimi che sono stati accettati, che vanno in questa direzione.

Grazie a Forza Italia saranno sostenute le imprese che operano nelle regioni colpite dal terremoto, così come anche le attività commerciali delle aree turistiche potranno godere di nuovi benefici”. Lo ha spiegato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, nel corso di una video conferenza stampa sulle misure azzurre a sostegno delle imprese.

“Nel corso di questi mesi –ha aggiunto– abbiamo avuto un’interlocuzione diretta con il mondo produttivo, abbiamo raccolto le loro richieste e le abbiamo trasformate in atti parlamentari, avendo sempre una visione complessiva dello sviluppo del Paese.

Esattamente l’opposto di ciò che rimproveriamo al governo, che non ha una strategia chiara per il rilancio economico e sociale dell’Italia. Forza Italia con orgoglio è sempre dalla parte di chi produce ricchezza e occupazione, proprio per questo reiteriamo la richiesta all’esecutivo di rinviare a fine anno tutti gli adempimenti fiscali per permettere alle imprese di poter respirare”.