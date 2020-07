Imprese: Seco acquisisce 70% startup Ispirata

Milano, 21 lug. (Adnkronos) – Seco, azienda attiva nel settore dell’alta tecnologia partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo Italiano d'Investimento Sgr, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Ispirata, start up specializzata in soluzioni middleware e software open source per applicazioni di data orchestration nel campo embedded, Iot ed Industry 4.0.

Il mese scorso Seco ha avviato l'iter per la quotazione a Piazza Affari, prevista nel 2021.

L’operazione prevede l’acquisizione di una quota del 70% di Ispirata attraverso un mix di aumento di capitale e acquisto quote e si inserisce nella strategia di Seco di completamento del proprio portafoglio tecnologie e prodotti in ambito Iot.

“Ispirata è una realtà innovativa le cui competenze rappresentano un elemento chiave nell’evoluzione del nostro modello di business – ha commentato Massimo Mauri, amministratore delegato di Seco – l’integrazione della nostra piattaforma Iiot Edgehog con Astarte, ci permetterà di proporre al mercato soluzioni pronte all’uso che, grazie alla più semplice e immediata fruibilità dei dati, aiuteranno i nostri clienti a prendere decisioni di business in tempo reale".