Milano: raccolti in crowdfunding 3,3 mln per progetto su ex impianto industriale (2)

(Adnkronos) – La raccolta su Washington Building, aperta anche agli investitori retail, era stata lanciata lo scorso 7 luglio e si è chiusa in soli 3 giorni. Il rendimento annuale atteso è pari al 13,6%, con un ritorno complessivo dell’investimento del 40% circa.

Supportato finanziariamente anche da Intesa Sanpaolo, il progetto architettonico è curato da Dfa&Partners, studio guidato da Daniele Fiori e specializzato nel recupero e riutilizzo di ex aree dismesse, ripensate con nuove destinazioni d’uso. Concrete Investing ad oggi ha già portato a termine con successo 8 campagne di real estate crowdfunding per progetti residenziali di prestigio promossi dai player più rilevanti del mercato come Impresa Rusconi, Immobiliare Percassi, Bluestone, Borgosesia. Il capitale complessivo raccolto sulle otto operazioni è di 13,6 milioni di euro.