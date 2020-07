Ue: Gori a Calenda, 'risorse vanno usate bene ma accordo è grande risultato'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Carlo caro, quando dico che va dimostrato che ci meritiamo la fiducia dei partner europei intendo la stessa cosa: che non possiamo toppare sull’uso delle risorse. Per il resto non risparmio critiche al governo, ma è fuori discussione che questo accordo è un grande risultato".

Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, replicando a Carlo Calenda.